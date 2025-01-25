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Эта центральноамериканская страна убрала изображение королевы Елизаветы II с банкнот

1:04
Экономика

Белиз сделал "значительный шаг" к преодолению остатков колониализма.

Денежные купюры
Фото: flickr.com by epSos.de, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Денежные купюры

Страна заменила изображения покойной королевы Елизаветы II на своих белизских долларовых банкнотах изображениями национальных героев, сообщает The Guardian.

Представляя новый дизайн банкнот в четверг вечером, управляющий центральным банком Белиза Карим Майкл отметил, что новая серия банкнот не только включает в себя улучшенные меры защиты и борьбы с подделками, но и дает возможность признать и отметить наследие и богатую историю страны.

Новые банкноты появятся в обращении в июне. Изображение королевы будет заменено на новых 100-, 20- и пятидолларовых банкнотах изображением Джорджа Кэдла Прайса, первого премьер-министра Белиза, который считается отцом независимости от британского правления.

На банкнотах номиналом в 50, 10 и 2 доллара будет представлен Филип Голдсон, один из основателей крупнейших политических партий страны.

Уточнения

Банкно́та банкно́т (от англ. bank — «банк» и note — «расписка») — денежный знак, изготовленный на основе бумаги из хлопка, реже — льна или абаки, специальных видов пластика, или их сочетания, так называемых «гибридных банкнот».

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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