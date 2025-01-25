Ростех разрабатывает укороченную модификацию МС=21

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госкорпорация "Ростех" должна предоставить конструкторскую документацию, подтверждающую техническую осуществимость проекта создания укороченной версии самолета МС-21, не позднее 31 декабря 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пассажирский самолёт МС-21-300

Это указано в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В конце 2024 года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС сообщил, что укороченная версия российской модели самолета МС-21 находится на стадии разработки эскизно-технического проекта.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости" отмечал, что российский самолет МС-21 может получить модификацию с укороченной на одну секцию фюзеляжем, что позволит авиакомпаниям более эффективно его использовать.

Уточнения

МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт.



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