Ростех разрабатывает укороченную модификацию МС=21

Госкорпорация "Ростех" должна предоставить конструкторскую документацию, подтверждающую техническую осуществимость проекта создания укороченной версии самолета МС-21, не позднее 31 декабря 2025 года.
Это указано в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В конце 2024 года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС сообщил, что укороченная версия российской модели самолета МС-21 находится на стадии разработки эскизно-технического проекта.
Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью газете "Ведомости" отмечал, что российский самолет МС-21 может получить модификацию с укороченной на одну секцию фюзеляжем, что позволит авиакомпаниям более эффективно его использовать.
МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт.
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