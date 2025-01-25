Россия освобождает импорт картофеля, моркови и яблок от пошлин

Правительство России сообщило об утверждении решения о введении беспошлинного ввоза из-за границы картофеля, моркови и яблок до 31 июля 2025 года.
Также был установлен порядок импорта данной продукции, сообщает ТАСС.
Эти постановления были приняты после решения совета Евразийской экономической комиссии, которое имеет такой же срок действия. В конце ноября 2024 года эта межгосударственная структура разрешила беспошлинный ввоз в Россию в 2025 году: 150 тысяч тонн картофеля, 55 тысяч тонн моркови и 230 тысяч тонн яблок.
В кабинете министров РФ объяснили этот шаг тем, что он будет способствовать поддержанию стабильности внутреннего продовольственного рынка.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.