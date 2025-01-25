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Россия освобождает импорт картофеля, моркови и яблок от пошлин

0:53
Экономика

Правительство России сообщило об утверждении решения о введении беспошлинного ввоза из-за границы картофеля, моркови и яблок до 31 июля 2025 года.

Картофель в мешке
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Картофель в мешке

Также был установлен порядок импорта данной продукции, сообщает ТАСС.

Эти постановления были приняты после решения совета Евразийской экономической комиссии, которое имеет такой же срок действия. В конце ноября 2024 года эта межгосударственная структура разрешила беспошлинный ввоз в Россию в 2025 году: 150 тысяч тонн картофеля, 55 тысяч тонн моркови и 230 тысяч тонн яблок.

В кабинете министров РФ объяснили этот шаг тем, что он будет способствовать поддержанию стабильности внутреннего продовольственного рынка.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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