Австрийская OMV не исключает возвращение к сотрудничеству с Газпромом

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Австрийская нефтегазовая компания OMV не исключает возможности возобновления сотрудничества с "Газпромом" в будущем.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Об этом сообщил ее глава Альфред Штерн в интервью изданию Standard, передает "ИнфоТЭК".

Он отметил, что снижение цен на энергоресурсы может произойти только при увеличении предложения, поэтому компания не может игнорировать доступные источники газа. Штерн добавил, что стоимость топлива продолжает превышать уровни, зафиксированные до 2022 года, что создает серьезные проблемы для экономики, промышленности и общества.

Глава OMV также подчеркнул, что компания впервые за более чем 60 лет осталась без контрактов на российский газ, и альтернативные поставки стали критически важными. При этом, по его словам, Европа стала более зависимой от импорта сжиженного природного газа.

OMV продолжает международный арбитражный процесс с "Газпромом", несмотря на запрет суда Северо-Западного округа. В результате Стокгольмский арбитраж обязал российскую сторону выплатить компании 230 миллионов евро за якобы недопоставленный газ. OMV учла эту сумму в счет текущих поставок, но из-за неоплаты обязательств поставки газа были приостановлены 16 ноября.

Уточнения

OMV (нем. Österreichische Mineralölverwaltung AG) — австрийская нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Вене, крупнейшая в Центральной Европе (с 2020 года).



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