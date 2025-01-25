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Федеральная антимонопольная служба собирает данные о ценовых ограничениях

ФАС анализирует динамику цен на социально значимые товары
0:58
Экономика

Федеральная антимонопольная служба направила запросы в крупные торговые сети для получения информации о регулировании наценок на социально значимые продукты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Супермаркет
Фото: commons.wikimedia.org by Daylen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Супермаркет

Ретейлеры должны предоставить списки товаров, на которые распространяются ограничения, данные об объемах их реализации, а также информацию о количестве регионов, где действуют добровольные обязательства.

Кроме того, служба запросила сведения о предельных наценках, сроках и способах информирования потребителей.

Ранее Министерство сельского хозяйства поддержало инициативу о государственном регулировании наценок. Согласно предложению, если стоимость социально значимых товаров в регионе увеличивается на 10% и более в течение двух месяцев, допустимые наценки могут быть установлены на уровне 5% для оптовиков и 15% для розничной торговли.

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонополитического законодательства. Также ФАС следит за соблюдением законов в сфере естественных монополий, рекламы, иностранных инвестиций в стратегически значимые компании, государственного оборонного заказа и госзакупок.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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