Франция выступила в защиту европейского автопрома

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Французские министры настоятельно призывают Европейскую комиссию незамедлительно приостановить действия стандартов по выбросам, утверждая, что это решение выгодно китайским производителям и компании Tesla.

Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авто

"Жесткая позиция приведет к тому, что миллиарды окажутся в руках китайских производителей, которые уже имеют свою львиную долю на европейском рынке с помощью недобросовестной торговой практики, или в компании Tesla, генеральный директор которой Илон Маск открыто критикует европейские правила и ценности", — говорится в заявлении. Об этом передает Bloomberg.

Ранее Volkswagen AG сообщила, что стандарты Евросоюза по выбросам обойдутся компании в 1,5 миллиарда евро.

Уточнения

Автомоби́льная промы́шленность (автопром, автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).





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