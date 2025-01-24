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Франция выступила в защиту европейского автопрома

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Экономика

Французские министры настоятельно призывают Европейскую комиссию незамедлительно приостановить действия стандартов по выбросам, утверждая, что это решение выгодно китайским производителям и компании Tesla.

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Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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"Жесткая позиция приведет к тому, что миллиарды окажутся в руках китайских производителей, которые уже имеют свою львиную долю на европейском рынке с помощью недобросовестной торговой практики, или в компании Tesla, генеральный директор которой Илон Маск открыто критикует европейские правила и ценности", — говорится в заявлении. Об этом передает Bloomberg.

Ранее Volkswagen AG сообщила, что стандарты Евросоюза по выбросам обойдутся компании в 1,5 миллиарда евро.

Уточнения

Автомоби́льная промы́шленность (автопром, автомобилестрое́ние) — отрасль промышленности, осуществляющая производство безрельсовых транспортных средств (например, автомобилей, мотоциклов и повозок), преимущественно с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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