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Использование современных технологий помогает экономить воду

Как экономить на воде и снизить коммунальные платежи
1:20
Экономика

Регулярные утечки воды могут стать причиной лишних затрат на коммунальные услуги. Капающий кран или неисправный бачок обойдутся в тысячи рублей переплат за воду, которой вы не пользовались.

Излив крана
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Излив крана

Первый шаг к экономии — установка счетчиков. Они помогут оплачивать только фактическое потребление воды. Если приборов учета нет, начисление ведется по нормативу, который часто превышает реальное использование воды. К тому же нормативы сопровождаются повышающим коэффициентом, из-за чего плата увеличивается в 2-3 раза.

Своевременный ремонт сантехники также важен. Например, из-за капающего крана теряется до 720 литров воды в месяц, а неисправный бачок способен "съесть" до 60 тысяч литров.

Для снижения затрат специалисты рекомендуют использовать современные устройства: аэраторы, кран-буксы с металлокерамическими элементами, рычажные смесители. Они не только удобны, но и значительно уменьшают расход воды.

Кроме того, важно менять привычки: мыть посуду, предварительно замочив её, умываться холодной водой и не забывать закрывать кран при чистке зубов. Эти простые шаги помогут вам существенно снизить коммунальные платежи.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей. ЖКХ включает в себя также объекты социальной инфраструктуры для обслуживания жителей.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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