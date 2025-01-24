Незаконно уволенные сотрудники могут восстановить свои права через суд

Сотрудников, попавших под незаконное увольнение, защищает трудовое законодательство. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф". Работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор с беременными женщинами, многодетными родителями, единственными кормильцами семьи, а также сотрудниками на больничном или в отпуске.
Если ваши права нарушены, вы можете обратиться в Роструд. Круглосуточная горячая линия службы доступна по телефону 8 (800) 707-88-41. Также можно отправить жалобу онлайн через портал онлайнинспекция. рф или лично посетить территориальный орган инспекции.
Дополнительно уволенные сотрудники могут подать иск в суд. При положительном решении работодатель обязан восстановить работника в прежней должности, выплатить заработную плату за весь период отсутствия и компенсировать моральный ущерб.
Юристы и специалисты трудовой инспекции бесплатно помогают разобраться в подобных ситуациях. Они проверяют работодателей и выявляют нарушения трудового законодательства.
Увольнение — в трудовом праве прекращение трудовых отношений между работником и работодателем. Также под увольнением могут понимать освобождение должностного лица или служащего от государственной или иной должности, или предоставление военнослужащему права покидать расположение воинской части (корабля) или убывать с места службы на установленное непродолжительное время.
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