Производители стали в Канаде и Мексике приостанавливают заказы из США

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Некоторые производители стали в Канаде и Мексике начали информировать своих клиентов о том, что приостанавливают прием новых заказов из США.

Фото: commons.wikimedia.org by OOO «УГМК-ОЦМ», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Производство стали на ММК

Это связано с опасениями, что президент Дональд Трамп может снова ввести пошлины, сообщает Bloomberg.

Согласно информации, поступившей от источника, знакомого с ситуацией, канадская компания Stelco уведомила покупателей в США о приостановке своих продаж. Мексиканские поставщики стали также прекратили принимать заказы на материалы на этой неделе в ожидании потенциальных действий со стороны Дональда Трампа, как сообщает крупный покупатель Flack Global Metals.

На этой неделе Трамп объявил о намерении ввести ранее анонсированные пошлины в размере 25% на импорт из Мексики и Канады к 1 февраля. Несмотря на то что эти две страны освобождены от всеобъемлющих 25%-ных пошлин на сталь, введенных в период его первой администрации, в отрасли растёт обеспокоенность тем, что металл может быть исключён из этого списка.

Уточнения

Сталь (от нем. Stahl) — сплав железа с углеродом (и другими элементами периодической таблицы), содержащий не менее 45 % железа и в котором содержание углерода находится в диапазоне от 0,02 до 2,14 %, причём содержанию от 0,6 % до 2,14 % соответствует высокоуглеродистая сталь.





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