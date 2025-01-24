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Производители стали в Канаде и Мексике приостанавливают заказы из США

1:06
Экономика

Некоторые производители стали в Канаде и Мексике начали информировать своих клиентов о том, что приостанавливают прием новых заказов из США.

Производство стали на ММК
Фото: commons.wikimedia.org by OOO «УГМК-ОЦМ», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Производство стали на ММК

Это связано с опасениями, что президент Дональд Трамп может снова ввести пошлины, сообщает Bloomberg.

Согласно информации, поступившей от источника, знакомого с ситуацией, канадская компания Stelco уведомила покупателей в США о приостановке своих продаж. Мексиканские поставщики стали также прекратили принимать заказы на материалы на этой неделе в ожидании потенциальных действий со стороны Дональда Трампа, как сообщает крупный покупатель Flack Global Metals.

На этой неделе Трамп объявил о намерении ввести ранее анонсированные пошлины в размере 25% на импорт из Мексики и Канады к 1 февраля. Несмотря на то что эти две страны освобождены от всеобъемлющих 25%-ных пошлин на сталь, введенных в период его первой администрации, в отрасли растёт обеспокоенность тем, что металл может быть исключён из этого списка.

Уточнения

Сталь (от нем. Stahl) — сплав железа с углеродом (и другими элементами периодической таблицы), содержащий не менее 45 % железа и в котором содержание углерода находится в диапазоне от 0,02 до 2,14 %, причём содержанию от 0,6 % до 2,14 % соответствует высокоуглеродистая сталь.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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