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МегаФон планирует подключить базовые станции к каналам спутниковой связи

1:10
Экономика

МегаФон стал первым федеральным оператором связи, который заключил комплексный договор с БЮРО 1440 на подключение своих базовых станций к спутниковым каналам связи.

Кабели интернета
Фото: Pexels by Field Engineer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кабели интернета

В рамках первого этапа партнерства будет подключено 500 станций, что обеспечит абонентам МегаФона доступ к качественному интернету.

Приоритетными для подключения к системе спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки БЮРО 1440 станут те базовые станции, для которых невозможно или нецелесообразно прокладывать волоконно-оптическую сеть, и которые в настоящее время функционируют на основе сигнала с геостационарных спутников. Переход на низкие орбиты позволит значительно увеличить скорость передачи данных и снизить сетевую задержку по сравнению с устройствами, работающими на высокой геостационарной орбите.

Таким образом, совместная работа оператора и аэрокосмической компании поможет решить проблему обеспечения полноценной связи стандарта LTE в удаленных регионах России, сообщает "Ямал-Медиа".

Уточнения

«Мегафо́н» (стилизовано как МегаФон) — телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги сотовой связи (GSM, UMTS, LTE и LTE Advanced), а также местной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, кабельного телевидения и ряд передовых IT-продуктов для бизнеса.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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