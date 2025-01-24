Пиццерия в Англии из-за спорной начинки установила рекордные цены

Пицца популярна во всем мире. Однако нововведения в начинке часто приводят итальянцев в замешательство и ужас.
Начинка из ветчины и ананасов для гавайской пиццы стала предметом горячих споров, сообщает The Guardian.
Опрос, проведенный в январе 2024 года британской исследовательской компанией YouGov, показал, что более 50% британцев либо любят, либо предпочитают ананас в пицце, 16% не любят его и почти 20% ненавидят.
Пиццерия Lupa Pizza в английском городе Норидж объявила войну ананасам, установив за гавайскую пиццу умопомрачительную цену в 100 фунтов (123 доллара), чтобы отвадить клиентов от спорной начинки.
Любители гавайской кухни высказались в соцсетях в защиту начинки:
"Ананас в пицце — это жизнь".
"Отличный безобидный маркетинговый ход".
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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