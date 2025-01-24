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Пиццерия в Англии из-за спорной начинки установила рекордные цены

0:57
Экономика

Пицца популярна во всем мире. Однако нововведения в начинке часто приводят итальянцев в замешательство и ужас.

Гавайская пицца
Фото: commons.wikimedia.org by Janine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гавайская пицца

Начинка из ветчины и ананасов для гавайской пиццы стала предметом горячих споров, сообщает The Guardian.

Опрос, проведенный в январе 2024 года британской исследовательской компанией YouGov, показал, что более 50% британцев либо любят, либо предпочитают ананас в пицце, 16% не любят его и почти 20% ненавидят.

Пиццерия Lupa Pizza в английском городе Норидж объявила войну ананасам, установив за гавайскую пиццу умопомрачительную цену в 100 фунтов (123 доллара), чтобы отвадить клиентов от спорной начинки.

Любители гавайской кухни высказались в соцсетях в защиту начинки:

 "Ананас в пицце — это жизнь".  

"Отличный безобидный маркетинговый ход".

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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