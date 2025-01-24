Россия планирует поставлять на китайский рынок колбасу

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россельхознадзор проявляет значительную активность в вопросе открытия рынка Китая для готовых мясных продуктов, включая колбасные изделия.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain колбаса

Поставки свинины в Китай начали реализовываться еще в прошлом году, что стало важным шагом для укрепления двусторонних экономических связей в агропромышленном комплексе, сообщает "Агроэксперт".

На международной выставке "Агрос-2025" Артем Даушев, помощник руководителя Россельхознадзора, поделился данными о достигнутых показателях поставок.

По итогам 2024 года российские экспортные поставки свинины и свиных субпродуктов в Китай составили более 39 тысяч тонн. Это значительное количество демонстрирует растущий интерес китайского рынка к российской продукции и подтверждает высокий уровень доверия к качеству мяса, которое поставляется из России.

Что касается говядины и ее субпродуктов, то объем поставок также оказался на уровне около 21 тысячи тонн, что почти соответствует показателям 2023 года

Уточнения

Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной (часто свиной, говяжий или птичий) фарш в продолговатой оболочке.





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