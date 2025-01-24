Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аллергия, которая убивает: всё об анафилактическом шоке
Юрий Борисов рассказал, при каких обстоятельствах узнал о своей номинации на Оскар
Путешествие во времени в страну бригантов: маршрут по окрестностям Рима
Известные бренды одежды закрывают свои магазины
Land Rover Defender готовится к электрификации на новой платформе
Как понять электромобиль: раскрыты секреты счастливого владения транспортным средством
Секреты золотистых драников: как предотвратить потемнение картошки
Советы по уничтожению мукоедов: эффективные методы борьбы
Трамп не хочет участвовать в восстановлении Украины: причины

Fix Price укрепляет позиции в России

1:29
Экономика

Расписки компании "Фикс Прайс" увеличились в цене на 5% в результате корпоративных новостей, во время торгов их котировки достигали отметки в 181 рубль, согласно данным биржи.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

АО "Фикс Прайс" стало полноправным владельцем 100% долей в ООО "Бэст Прайс", которая выступает в качестве операционной дочерней компании Fix Price в России, сообщает "Интерфакс".

Эта информация следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц. Новая компания была зарегистрирована 19 декабря 2024 года с уставным капиталом в 100 миллионов рублей. Кроме того, АО "Фикс Прайс" приобрело 1% в ООО "Бэст Прайс Экспорт". Ранее контроль над этим предприятием осуществляла холдинговая структура Fix Price, зарегистрированная в Казахстане. Отметим, что само АО "Фикс Прайс" было основано в конце 2024 года после редомициляции с Кипра.

В октябре прошлого года управляющий директор Fix Price Дмитрий Кирсанов высказал планы по получению листинга для ключевого операционного актива группы на Московской бирже. На данный момент основное место для торгов — это Международная биржа Астаны (AIX) в Казахстане, однако расписки Fix Price уже доступны для торговли на Московской бирже.

Уточнения

Fix Price («Фикс Прайс») — сеть розничных магазинов, основанная в 2007 году Сергеем Ломакиным и Артёмом Хачатряном.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему магнитный север Земли покидает Канаду и движется к Сибири? Последствия для технологий и природы
Наука и техника
Почему магнитный север Земли покидает Канаду и движется к Сибири? Последствия для технологий и природы Аудио 
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию Аудио 
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха
Садоводство, цветоводство
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Чёрное море хотят переименовать
Чёрное море хотят переименовать
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха
Арбузы на участке: правильная посадка — основа успеха
Последние материалы
Секреты золотистых драников: как предотвратить потемнение картошки
Советы по уничтожению мукоедов: эффективные методы борьбы
Трамп не хочет участвовать в восстановлении Украины: причины
Частая отрыжка: когда это нормально, а когда пора к врачу
Секреты правильных отжиманий: техника и прогрессия
Солнечные ожоги: учёные нашли главного "виновника"
Вредные мифы о кошках, которые могут стоить питомцу здоровья
97% не смогли решить этой простой задачи: проверьте себя
Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать
Эти масла сделают ваши ногти непобедимыми: секреты ухода за ногтями.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.