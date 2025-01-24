Fix Price укрепляет позиции в России

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Расписки компании "Фикс Прайс" увеличились в цене на 5% в результате корпоративных новостей, во время торгов их котировки достигали отметки в 181 рубль, согласно данным биржи.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

АО "Фикс Прайс" стало полноправным владельцем 100% долей в ООО "Бэст Прайс", которая выступает в качестве операционной дочерней компании Fix Price в России, сообщает "Интерфакс".

Эта информация следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц. Новая компания была зарегистрирована 19 декабря 2024 года с уставным капиталом в 100 миллионов рублей. Кроме того, АО "Фикс Прайс" приобрело 1% в ООО "Бэст Прайс Экспорт". Ранее контроль над этим предприятием осуществляла холдинговая структура Fix Price, зарегистрированная в Казахстане. Отметим, что само АО "Фикс Прайс" было основано в конце 2024 года после редомициляции с Кипра.

В октябре прошлого года управляющий директор Fix Price Дмитрий Кирсанов высказал планы по получению листинга для ключевого операционного актива группы на Московской бирже. На данный момент основное место для торгов — это Международная биржа Астаны (AIX) в Казахстане, однако расписки Fix Price уже доступны для торговли на Московской бирже.

Уточнения

Fix Price («Фикс Прайс») — сеть розничных магазинов, основанная в 2007 году Сергеем Ломакиным и Артёмом Хачатряном.





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