Волна неудач для Volkswagen продолжается

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Volkswagen AG потеряет 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов) в 2025 году из-за более строгих стандартов выбросов автомобилей в странах Евросоюза.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Логотип Volkswagen

Об этом сообщает Bloomberg. Указанная сумма будет включать возможные штрафы за превышение наиболее строгой нормы выбросов.

Агентство отмечает, что некоторые производители и законодатели уже призвали ЕС пересмотреть стандарты выбросов газа, поскольку автомобильная промышленность сталкивается с разочаровывающим спросом на электромобили и наплывом китайских конкурентов.

Прошлой осенью стало известно о планах Volkswagen закрыть заводы в Германии впервые в истории и уволить сотрудников. Одной из причин глубокой кризиса в автомобильной промышленности является сокращение интереса местных потребителей к электромобилям.

В конце лета продажи электромобилей в Германии рухнули почти на 70%.

Уточнения

Volkswagen — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.





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