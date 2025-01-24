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Молодёжная практика — как неформальная работа меняет правила игры

3:06
Экономика

Георгий Фёдоров, президент Центра социальных и политических исследований "Аспект", в интервью Pravda. Ru рассказал о том, почему сегодня молодежь все больше вовлекается в неформальную трудовую деятельность и какие последствия могут быть у такой занятости.

Собеседование
Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собеседование

В условиях экономической нестабильности и высокой конкуренции на рынке труда молодые люди ищут альтернативные способы заработка, включая неформальную занятость. По словам эксперта, причины трудоустройства могут быть самыми разными.

Кто-то стремится к финансовой независимости и хочет иметь собственные деньги на личные расходы, некоторые работодатели предлагают большие заработки, хотя в реальности такое может и не быть.

Многие молодые люди рассматривают неформальную работу как возможность приобрести опыт и навыки, которые могут пригодиться им в будущем.

Неформальная трудовая деятельность может стать временной мерой, пока молодой человек ищет официальную работу.

Кто-то предпочитает неформальную работу из-за нежелания подчиняться строгим правилам и ограничениям, которые часто встречаются в официальных организациях.

Неформальная работа часто позволяет молодым людям выбирать удобное для себя время работы, что может быть важно для студентов или тех, кто совмещает работу с учебой.

Также информационные технологии внесли свою лепту: появилось много сервисов с предложениями о работе, и молодые соискатели иногда под влиянием окружения (друзья же так работают!) вовлекаются в "серую сферу".

Однако, как считает Фёдоров, неформальная трудовая деятельность имеет свои риски и недостатки, такие как отсутствие социальных гарантий, налоговых отчислений и защиты прав работников. Поэтому молодым людям следует тщательно взвесить все "за" и "против" перед тем, как принимать решение о вовлечении в неформальную сферу.

"В "серой зоне" часты нарушения трудового законодательства: никаких социальных гарантий (оплата больничных, декретного отпуска, командировочных, страхование здоровья и жизни, бесплатное повышение квалификации), недоплата заработной платы, незаконное увольнение с работы и т. д. Самозанятые лица, фрилансеры не могут рассчитывать на получение социального пакета. Ни судом, никакими-то инстанциями ничего нельзя доказать … Работа в "серой сфере" — это риск, который не стоит того, чтобы несколько месяцев поработать, а потом вас просто оставят ни с чем. Поэтому нужно искать какие-то более стабильные, законные, прозрачные условия", — объяснил эксперт.

С 1 января в России начал формироваться реестр недобросовестных работодателей. Вести его будет Роструд.

"Некоторые организации меняют названия, могут быть разные учредители … Однако список таких работодателей в открытом доступе не помешал бы", — заключил Фёдоров.

Уточнения

Занятость — не противоречащая законодательству деятельность граждан, связанная с удовлетворением их личных и общественных потребностей и приносящая им заработок, трудовой доход.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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