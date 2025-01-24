Украина предложила зафиксировать цену на российскую нефть на уровне $30

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Украины предложили зафиксировать цену на российскую нефть на уровне $30 за баррель, что, по мнению руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака, будет способствовать глобальной безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Установка

Ермак сообщил об этом в соцсетях, подчеркнув, что жёсткое ограничение цен и дальнейшее снижение стоимости нефти помогут стабилизировать ситуацию на международном рынке. Он также отметил, что санкционная группа Украины поддерживает усилия США по снижению цен на нефть.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае продолжения российской спецоперации на Украине США введут новые санкции и пошлины на российский экспорт. Трамп подчеркнул, что не желает навредить России и выразил симпатию к российскому народу.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире); крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе.



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