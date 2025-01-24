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Трамп обратится к Саудовской Аравии с просьбой о деньгах

0:39
Экономика

Во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Саудовская Аравия примет решение инвестировать значительные средства в экономику США.

Дональд Трамп в 2018 году
Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп в 2018 году

Трамп сообщил, что в прессе появились сведения о планах Саудовской Аравии вложить в американскую экономику около 600 миллиардов долларов, однако он предложил кронпринцу Мухаммеду бен Сальману увеличить эту сумму до 1 триллиона долларов.

Президент США отметил, что он собирается официально обратиться с просьбой к Саудовской Аравии по этому вопросу.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге и омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем — на западе.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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