Россия и Венгрия заявили о готовности защитить Турецкий поток

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Венгрия и Россия подтвердили свою готовность защищать газопровод "Турецкий поток", который служит важным каналом для поставок топлива в Европу.

Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в социальных сетях, что он обсудил текущие энергетические вопросы с вице-премьером России Александром Новаком. Он отметил, что поставки нефти и газа в Венгрию продолжаются, а "Турецкий поток" продолжает демонстрировать рекордные объёмы работы. Обе стороны выразили решимость защитить этот важный транспортный маршрут.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул важность защиты газопровода, добавив, что прекращение его работы может серьёзно повлиять на экономику страны и национальные интересы.

Уточнения

«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.



Петер Сийярто (венг. Szijjártó Péter; род. 30 октября 1978, Комаром) — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года. Магистр в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года.



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