Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему мы едим насекомых, сами того не зная?
Игрушки под контролем: 5 идей для идеального порядка в детской
Скрытые опасности пластических операций: как чекап может изменить ваш план
Этот простой тест покажет, можно ли заряжать ваш аккумулятор
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Знаки любви кошек, которые мы часто не замечаем
В Ирландии надвигается опасный шторм: советы для туристов и местных жителей
Масштабная атака беспилотников ВСУ: 123 дрона сбиты над Россией
Сохраняйте свежесть салатов без усилий. Вам помогут кулинарные лайфхаки

Россия и Венгрия заявили о готовности защитить Турецкий поток

0:48
Экономика

Венгрия и Россия подтвердили свою готовность защищать газопровод "Турецкий поток", который служит важным каналом для поставок топлива в Европу.

сийярто
Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил в социальных сетях, что он обсудил текущие энергетические вопросы с вице-премьером России Александром Новаком. Он отметил, что поставки нефти и газа в Венгрию продолжаются, а "Турецкий поток" продолжает демонстрировать рекордные объёмы работы. Обе стороны выразили решимость защитить этот важный транспортный маршрут.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул важность защиты газопровода, добавив, что прекращение его работы может серьёзно повлиять на экономику страны и национальные интересы.

Уточнения

«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции.

Петер Сийярто (венг. Szijjártó Péter; род. 30 октября 1978, Комаром) — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года. Магистр в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Можно ли добавлять мёд в чай? Ответ вас удивит
Еда и рецепты
Можно ли добавлять мёд в чай? Ответ вас удивит Аудио 
Как сохранить свежесть и чистоту в доме, где живут пожилые люди
Недвижимость
Как сохранить свежесть и чистоту в доме, где живут пожилые люди Аудио 
Чёрное море хотят переименовать
Туризм
Чёрное море хотят переименовать
Популярное
Чёрное море хотят переименовать

Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.

Чёрное море хотят переименовать
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер Сводка с фронта: Киев ждёт Орешника, крышка котла в Великой Новосёлке захлопывается Дмитрий Плотников Казахстан строит в Алма-Ате на огромной территории разведывательный комплекс США Любовь Степушова
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
Пиджаки и жакеты 2025: главные тренды, стильные идеи и советы по носке
Как сохранить свежесть и чистоту в доме, где живут пожилые люди
Как сохранить свежесть и чистоту в доме, где живут пожилые люди
Последние материалы
Смородина без тли: эти растения спасут ваш урожай — проверенный способ
Как столкновение с планетой изменило судьбу Луны и Земли
Рубашки и топы 90-х, которые вернулись на подиумы моды в 2025 году
Как нехватка витамина В12 влияет на организм
Сода — незаменимая помощница огородника
Пожилым необходимо знать, как правильно тренироваться после 60 лет
Ошибки примерочной: почему ваш шопинг становится разочарованием
Семья будет в восторге! Рецепт, как приготовить нежный мандариновый десерт
Молодая кошка или котёнок: кого выбрать для второй кошки
Клубника засыплет урожаем: вот какие культуры посадить рядом — секреты соседства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.