В России запускают добычу лития

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Арктический литий" в рамках опытно-промышленной разработки Полмостундровского месторождения в Мурманской области планирует добыть 12 тыс. тонн литиевого оксида к 2027 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Литий

Об этом стало известно 23 января РИА Новости из сообщения Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

"За период проведения опытно-промышленной разработки планируется добыть 1 млн т рудной массы, содержащей порядка 12 тыс. т Li2O (оксид лития. — Ред.)", — говорится в заявлении.

В министерстве также сообщили, что горно-обогатительный комбинат планируется ввести в эксплуатацию не позднее 2030 года.

В настоящее время в России литий не добывается.

По информации ведомства, в 2023 году были получены лицензии на два новых месторождения — Тастыгское в Тыве и Колмозерское в Мурманской области.

Уточнения

Простое вещество литий — очень лёгкий (обладает наименьшей плотностью среди всех металлов), мягкий металл серебристо-белого цвета, тускнеющий на воздухе.





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