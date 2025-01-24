Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Метаболизм и похудение: главный секрет, о котором все молчат
Эта японская собака с атлетичной внешностью покоряет сердца
Как хранить кожаную одежду? Следуйте этим правилам
Главный зимний миф о круиз-контроле, который может привести к аварии
Собаки и беременность: что ваш питомец чувствует раньше вас
Что обнаружили учёные на дне Средиземного моря
Очищенный песок Анапы заменят новым из местных месторождений
Ужин мечты: салат с говядиной, который легко приготовить даже после тяжёлого дня
Как выбрать идеальное место для картофеля: два главных правила

Россия будет стремиться к самообеспеченности плодами и ягодами

1:08
Экономика

Российская Федерация рассматривает возможность введения ограничений или запрета на импорт плодов и ягод.

Клубника
Фото: web.archive.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на инициативу государственной комиссии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции.

Комиссию возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров. Он и авторы предложения обратились в Совет Федерации с просьбой включить эту инициативу в план работы на текущий год. Они подчеркивают необходимость поддержки отечественных производителей, которые не могут достичь установленных показателей согласно Доктрине продовольственной безопасности. В частности, рассматривается уровень самообеспеченности в 60%, тогда как фактический показатель составляет около 47%.

Предполагается, что ограничения могут быть введены на импорт клубники, яблок и груш в периоды их активного производства в России, который начинается летом и продолжается осенью. Эти меры могут вступить в силу во втором квартале этого года.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сила слова нет — первая жена Илона Маска объяснила его философию успеха в бизнесе
Экономика и бизнес
Сила слова нет — первая жена Илона Маска объяснила его философию успеха в бизнесе Аудио 
Чёрное море хотят переименовать
Туризм
Чёрное море хотят переименовать
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Недвижимость
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку Аудио 
Популярное
Чёрное море хотят переименовать

Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.

Чёрное море хотят переименовать
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Пиджаки и жакеты 2025: главные тренды, стильные идеи и советы по носке
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
Казахстан строит в Алма-Ате на огромной территории разведывательный комплекс США Любовь Степушова Лариса Лужина: Я жду острохарактерных ролей Анжела Якубовская Гурманы всех стран, соединяйтесь… Если есть, на что есть Сергей Лебедев
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Как сохранить свежесть и чистоту в доме, где живут пожилые люди
Собаки, жаждущие внимания: породы, которые любят своих хозяев больше всего
Собаки, жаждущие внимания: породы, которые любят своих хозяев больше всего
Последние материалы
Безусловная любовь, которая лечит: как питомцы спасают от стресса
Какие чаи пить перед сном: лучшие варианты для расслабления
Пышные астры: как добиться великолепного цветения в вашем саду
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Лето рекордов: поймали 122-килограммового сома и другие гигантские рыбы
Как продлить срок службы веника? Достаточно опустить его в ведро с этой жидкостью на 2 минуты
Чип, который изменит всё: новый этап в развитии ИИ
Гречаники: вкусный и простой рецепт для уютного ужина
Думскроллинг: мнение психолога о его связи с депрессией и проблемами здоровья
Рассказываем, как навсегда избавиться от плесени в автомобиле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.