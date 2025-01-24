Россия будет стремиться к самообеспеченности плодами и ягодами

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская Федерация рассматривает возможность введения ограничений или запрета на импорт плодов и ягод.

Фото: web.archive.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на инициативу государственной комиссии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции.

Комиссию возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров. Он и авторы предложения обратились в Совет Федерации с просьбой включить эту инициативу в план работы на текущий год. Они подчеркивают необходимость поддержки отечественных производителей, которые не могут достичь установленных показателей согласно Доктрине продовольственной безопасности. В частности, рассматривается уровень самообеспеченности в 60%, тогда как фактический показатель составляет около 47%.

Предполагается, что ограничения могут быть введены на импорт клубники, яблок и груш в периоды их активного производства в России, который начинается летом и продолжается осенью. Эти меры могут вступить в силу во втором квартале этого года.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.





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