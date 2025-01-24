Блогеры в России — как нововведения повлияют на творчество и доходы

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Экономика

Роскомнадзор (РКН) отклонил регистрацию 40 тысяч блогеров с числом подписчиков от десяти тысяч.

Недовольная девушка за компьютером
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Недовольная девушка за компьютером

Всего было подано около 166 тысяч заявок, сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство.

Блогеры должны были пройти процесс идентификации в РКН с 1 ноября до конца года. Те, кто не успел это сделать, с 1 января не смогут размещать рекламу, собирать донаты, и их сообщения не будут доступны для репостов.

Точной информации о количестве российских блогеров с десятью тысячами подписчиков нет. Однако, по оценкам экспертов, их может быть от сотен тысяч до более чем миллиона. По мнению игроков рынка, около половины из них активны на YouTube. 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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