Блогеры в России — как нововведения повлияют на творчество и доходы

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Роскомнадзор (РКН) отклонил регистрацию 40 тысяч блогеров с числом подписчиков от десяти тысяч.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Недовольная девушка за компьютером

Всего было подано около 166 тысяч заявок, сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство.

Блогеры должны были пройти процесс идентификации в РКН с 1 ноября до конца года. Те, кто не успел это сделать, с 1 января не смогут размещать рекламу, собирать донаты, и их сообщения не будут доступны для репостов.

Точной информации о количестве российских блогеров с десятью тысячами подписчиков нет. Однако, по оценкам экспертов, их может быть от сотен тысяч до более чем миллиона. По мнению игроков рынка, около половины из них активны на YouTube.

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