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Как Литва контролирует автомобили с белорусскими номерами

1:26
Экономика

В Литве введен запрет на легковые автомобили с белорусскими номерами, сообщает EADaily.

Автомобильная дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильная дорога

За прошедший год количество автомобилей, прошедших перерегистрацию, выросло в десятки раз. В январе 2025 года было зарегистрировано около ста автомобилей, в то время как в январе прошлого года этот показатель составил всего пять.

Вице-председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Лауринас Кащюнас заявил, что данный запрет создает условия, способствующие деятельности враждебных разведывательных служб.

Глава Комитета Гедримас Еглинскас отметил, что ограничение использования автомобилей с белорусской регистрацией является частью стратегии по снижению влияния Белоруссии на Литву.

С июля 2024 года въезд в Литву на автомобилях с белорусскими номерами разрешен только для тех, у кого есть вид на жительство или литовская виза. Автомобили с белорусскими номерами, которые не были перерегистрированы в Литве, могут находиться на территории страны не дольше шести месяцев.

Однако каждый день в Литву въезжает около 400 автомобилей из Белоруссии, в то время как выезд составляет около 450. Литовские таможенные службы сообщают о стабильном движении автомобилей через границу.

Уточнения

Тамо́жня — государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение таможенных процедур и взимание таможенных платежей, производящий таможенный контроль и таможенное оформление.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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