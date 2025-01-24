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Реальные расходы россиян выросли на 6% за год

Росстат: в 2024 году реальные траты россиян увеличились на 6%
1:12
Экономика

В 2024 году реальные расходы россиян увеличились на 6%, несмотря на годовую инфляцию в 9,52%. Об этом свидетельствуют данные Росстата и аналитических служб крупнейших банков. Средние затраты граждан достигли 39,5 тысяч рублей в месяц, однако рост цен на продукты и коммунальные услуги усложняет финансовую ситуацию для пенсионеров и многодетных семей.

Пустой кошелёк
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

Среди подорожавших продуктов лидируют картофель (+92%), красная икра (+38%) и сливочное масло (+36%). В то время как молодежь тратит значительную часть доходов на обслуживание кредитов, пожилые люди вынуждены экономить на фоне увеличения расходов на еду и ЖКХ.

Эксперты отмечают, что россияне стали активнее сберегать средства на фоне привлекательных депозитных ставок. Тем не менее, декабрь 2024 года показал снижение потребительских трат на 0,3%, что может быть сигналом к замедлению роста розничной торговли в 2025 году.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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