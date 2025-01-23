В России пересмотрят размеры штрафов за экономические преступления

Штрафы за экономические преступления станут выше

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России могут вырасти штрафы за экономические преступления. Минюст подготовил проект закона, предлагающий увеличить размеры штрафов с учетом инфляции. Документ уже доступен для обсуждения на портале нормативных правовых актов.

Фото: defenseimagery.mil by SSGT FERNANDO SERNA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руки в наручниках

Эксперты напоминают, что в прошлом году в УК РФ уже вносились изменения, касающиеся пороговых значений ущерба. Однако сами штрафы оставались на прежнем уровне, несмотря на рост цен. Судьи часто вынуждены назначать максимальные суммы наказаний, чтобы сохранить баланс справедливости.

Теперь законопроект предполагает актуализировать штрафы за 36 видов преступлений. Суммы пересчитают на основе уровня инфляции с момента их последнего утверждения.

Уточнения

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (аббр ГУЭБиПК) — обеспечивает и осуществляет функции МВД по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющее иные функции в соответствии с Федеральным законодательством, Указами Президента Российской Федерации, решениями Совета Безопасности Российской Федерации в пределах компетенции определённом Положением о Главном управлении, нормативными правовыми актами МВД России.





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