Купите ли вы машину? Как изменились финансовые условия за десять лет

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доступность новых автомобилей в России значительно уменьшилась за последнее десятилетие.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info автосалон

С таким заявлением выступил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин на пресс-конференции, сообщают "Известия".

По его словам, если в 2014 году средний уровень зарплаты в стране составлял 34 тысячи рублей, то к 2024 году он возрос до 80 тысяч рублей. Однако, несмотря на этот рост, накопить на новый автомобиль стало сложнее: если десять лет назад для покупки среднего легкового автомобиля требовалось отложить 30 месячных зарплат, то теперь — уже 41 зарплату.

Анализ данных РОАД показывает, что средняя стоимость нового автомобиля за десятилетие увеличилась более чем в три раза — с 1 миллиона рублей в 2014 году до 3,35 миллиона рублей в 2024 году.

Ситуация на рынке подержанных автомобилей также не изменилась в пользу покупателей. В 2014 году для приобретения автомобиля с пробегом нужно было накопить 11 месячных зарплат, а в 2024 году — уже 17 зарплат. За последние десять лет цена на подержанные автомобили возросла с 375 тысяч рублей до 1,35 миллиона рублей.

Таким образом, несмотря на повышение доходов населения, рост цен на автомобили значительно опережает темпы увеличения заработных плат, что делает покупку автомобиля более финансово обременительной для россиян.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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