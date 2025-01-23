Роструд запустил реестр недобросовестных работодателей

С 1 января 2025 года в России вступило в силу постановление Правительства РФ, согласно которому будет формироваться список недобросовестных работодателей, заменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми или работающие с исполнителями без гражданско-правового договора.
Этот "черный список" позволит Роструду выявлять правонарушителей и формировать общий реестр недобросовестных работодателей, сообщается на сайте "Самозанятые.рф".
Реестр недобросовестных работодателей представляет собой перечень компаний и индивидуальных предпринимателей, регулярно нарушающих правила оформления трудовых отношений.
Ведение этого реестра будет осуществлять Роструд — организация, занимающаяся вопросами занятости и охраны труда.
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) — федеральный орган исполнительной власти России, находящийся в ведении Министерства труда и социальной защиты.
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