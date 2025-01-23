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Роструд запустил реестр недобросовестных работодателей

Экономика

С 1 января 2025 года в России вступило в силу постановление Правительства РФ, согласно которому будет формироваться список недобросовестных работодателей, заменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми или работающие с исполнителями без гражданско-правового договора.

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Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Этот "черный список" позволит Роструду выявлять правонарушителей и формировать общий реестр недобросовестных работодателей, сообщается на сайте "Самозанятые.рф".

Реестр недобросовестных работодателей представляет собой перечень компаний и индивидуальных предпринимателей, регулярно нарушающих правила оформления трудовых отношений.

Ведение этого реестра будет осуществлять Роструд — организация, занимающаяся вопросами занятости и охраны труда.

Уточнения

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) — федеральный орган исполнительной власти России, находящийся в ведении Министерства труда и социальной защиты.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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