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Почему хранить сбережения в валюте нецелесообразно — мнение эксперта

1:02
Экономика

Экономист Игорь Балынин считает, что приобретение долларов для защиты покупательной способности сбережений не является разумным решением. 

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

Доллар США считается сегодня токсичной валютой, и многие страны переходят на расчеты в своих национальных валютах, сообщается на сайте aif.ru.

Доходность по вкладам физических лиц варьируется от 23 до 25%, что превышает доходность по долларовым активам.

При обмене рублей на доллары и обратно банки могут взимать комиссию.

Ожидаемый рост курса доллара на 15% в январе 2025 года не дотягивает до доходности по вкладам.

Балынин советует гражданам не заморачиваться с покупкой долларов и сосредоточиться на вкладах.

Ранее Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, высказался о регулярных колебаниях рубля в первые полгода 2025 года.

Уточнения

Банковский вклад — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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