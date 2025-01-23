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Трамп анонсировал $500 миллиардов для AI — Маск ставит под сомнение финансирование

1:27
Экономика

Ведущие технологические компании OpenAI, Oracle и SoftBank не располагают достаточными средствами для реализации своего намерения инвестировать 500 миллиардов долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта в США.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Об этом заявил Илон Маск, исполнительный директор Tesla и SpaceX, согласно сообщениям БТА. Заявление было сделано всего через несколько часов после того, как президент Дональд Трамп презентовал масштабный проект в Белом доме в свой первый день на посту.

"На самом деле у них нет нужных средств", — написал Маск в своей социальной сети X* в ответ на анонс о Stargate Project.

Компании пока не предоставили комментариев по запросу CNBC относительно утверждений Маска.

Маск, который возглавляет недавно созданное Министерство правительственной эффективности в администрации Трампа (Department of Government Efficiency — DOGE), имеет напряженные отношения с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом из-за проекта Stargate по созданию инфраструктуры искусственного интеллекта, после того как в 2024 году подал на него в суд, утверждая, что стартап отошел от своей первоначальной миссии по разработке искусственного интеллекта на благо человечества, сообщает Aljazeera.

*признана в России экстремистской и запрещена

Уточнения

AI (от англ. Artificial intelligence) — искусственный интеллект.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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