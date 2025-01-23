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Путин поручил проиндексировать пенсии в 2025 году

0:39
Экономика

Президент России Владимир Путин объявил, что в 2025 году будут проиндексированы страховые и военные пенсии, а также социальные выплаты и пособия.

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Индексация будет произведена на основе фактической инфляции прошлого года, которая составила 9,5%.

Путин также заметил, что соответствующие решения должны быть реализованы с 1 января 2025 года. Во время совещания по экономическим вопросам он также отметил необходимость оперативной реакции правительства на ускорившуюся инфляцию в стране, пишет ТАСС.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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