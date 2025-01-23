Национальная нефтегазовая корпорация Кувейта подтвердила крупные находки на шельфе Персидского залива

Национальная нефтегазовая корпорация Кувейта (KPC) сообщила об обнаружении значительных запасов нефти и попутного природного газа на месторождении "Аль-Джлей'а", расположенном на шельфе Персидского залива, по информации кувейтского информационного агентства KUNA.
После успешного бурения разведочной скважины геологические запасы углеводородов на этом месторождении были оценены в 800 миллионов баррелей нефти и 600 миллиардов кубических футов попутного газа. Предварительная площадь морского месторождения составляет 74 квадратных километра.
В июле KPC также объявила об открытии шельфового месторождения "Ан-Наухаза", запасы которого были охарактеризованы как "гигантские", а само открытие стало важной вехой в разведке углеводородов на шельфе Кувейта, передаёт "Прайм".
Шельф (англ. Shelf — отмель; уступ; риф; мель) или материко́вая о́тмель — выровненная область подводной окраины материка (береговая платформа), примыкающая к суше (ставшая подводной в результате разрушения волнами) и характеризующаяся общими с ней чертами рельефа и геологической структурой.
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