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Национальная нефтегазовая корпорация Кувейта подтвердила крупные находки на шельфе Персидского залива

0:54
Экономика

Национальная нефтегазовая корпорация Кувейта (KPC) сообщила об обнаружении значительных запасов нефти и попутного природного газа на месторождении "Аль-Джлей'а", расположенном на шельфе Персидского залива, по информации кувейтского информационного агентства KUNA.

добыча нефти
Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
добыча нефти

После успешного бурения разведочной скважины геологические запасы углеводородов на этом месторождении были оценены в 800 миллионов баррелей нефти и 600 миллиардов кубических футов попутного газа. Предварительная площадь морского месторождения составляет 74 квадратных километра.

В июле KPC также объявила об открытии шельфового месторождения "Ан-Наухаза", запасы которого были охарактеризованы как "гигантские", а само открытие стало важной вехой в разведке углеводородов на шельфе Кувейта, передаёт "Прайм".

Уточнения

Шельф (англ. Shelf — отмель; уступ; риф; мель) или материко́вая о́тмель — выровненная область подводной окраины материка (береговая платформа), примыкающая к суше (ставшая подводной в результате разрушения волнами) и характеризующаяся общими с ней чертами рельефа и геологической структурой.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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