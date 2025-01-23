Газ для Приднестровья поступит через Турцию

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Газотранспортные мощности на границе Турции и Болгарии, через которые проходит газ из магистрального газопровода "Турецкий поток", могли быть забронированы кипрской компанией для поставок газа в Приднестровскую Молдавскую Республику.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Об этом сообщает Neftegaz.ru со ссылкой на Telegram-канал ТЕМА. Согласно информации, компания Ozbor Enterprises на аукционе 20 января забронировала 3,2 млн м³/сутки на границе Турции и Болгарии (газоизмерительная станция Странджа-2/Малкочлар). Этот объем близок к суточной потребности Приднестровья в газе, и мощности зарезервированы с 1 февраля 2025 года на срок в один месяц.

Известно также, что топ-менеджмент Ozbor Enterprises имел тесные связи со структурами Газпрома

Румынское издание Profit. ro ранее упоминало, что зарегистрированная на Кипре Ozbor Enterprises функционирует на румынском рынке как импортер и экспортер газа. В апреле 2024 года компания получила статус члена CEEGEX — оператора венгерского газового рынка.

Уточнения

«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. Трубопровод протяжённостью около 1100 километров состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд м³ газа в год. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запуск «Турецкого потока» состоялся 8 января 2020 года.





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