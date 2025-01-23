Цены на красную икру продолжают снижаться

Красная икра в России продолжает снижаться в цене, и сейчас она стоит меньше, чем перед Новым годом.
Об этом сообщила в среду, 22 января, организация Рыбный союз. На данный момент один килограмм икры кеты можно приобрести за 8-10,6 тысячи рублей, информируют РИА Новости.
Эксперты донского филиала ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК" советуют обращать внимание на маркировку при выборе красной икры.
Потребление красной икры способствует правильному функционированию нервной, иммунной и репродуктивной систем организма. Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина пояснила, что в этом продукте преобладает холестерин, который также важен для организма. Он участвует в синтезе желчных кислот, жирорастворимых витаминов и гормонов, что в свою очередь ведет к нормальной работе указанных систем.
Икра — пищевой продукт, приготовленный из икры рыб или других водных животных.
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