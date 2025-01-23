Суд обязал Блиновскую выплатить 269 млн рублей банку

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Арбитражный суд Москвы включил блогера и "королеву марафонов" Елену Блиновскую в реестр требований кредиторов, обязав её выплатить ВТБ 269 миллионов рублей по кредиту.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Молоток судьи

Как пояснил представитель ВТБ в интервью РИА Новости, долг возник по кредиту, выданному Блиновской в 2020 году. Он отметил, что обязательства заемщика не исполняются с 16 апреля 2024 года. Кредит был обеспечен поручительством её мужа Алексея Блиновского, а также договором залога квартиры в Москве, земельного участка и дома в Подмосковье.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом. Позже по её заявлению ФНС России подала требование о взыскании суммы в размере 1,2 миллиарда рублей. На данный момент взыскания продолжаются, и задолженность остается неизменной.

Создателя интернет-проекта "Марафон желаний" Елену Блиновскую задержали весной 2023 года. Сначала её поместили под домашний арест, но после нарушения условий она была заключена под стражу. Следствие утверждает, что она при содействии мужа Алексея Блиновского уклонилась от уплаты более 900 миллионов рублей налогов, из которых 716 миллионов были незаконно легализованы.

Уточнения

Арбитра́жный суд — постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.





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