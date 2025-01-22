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Экс-владельцы Макфы перечислили 5 млн руб. суду для мирового соглашения

0:52
Экономика

Экс-владельцы холдинга "Макфа" перечислили 5 миллионов рублей Центральному районному суду Челябинска.

Молоток судьи
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Молоток судьи

Эти средства были переведены по запросу Генеральной прокуратуры в качестве подтверждения их намерений заключить мировое соглашение, сообщает URA.RU.

Они предложили мировое соглашение на сумму 20 миллиардов рублей. Генпрокуратура настаивает на возврате всей суммы и признании вины. Экспертиза выявила, что доходы Юревича и Белоусова за последние 20 лет составили 9,8 миллиарда рублей.

Чтобы вернуть средства, ответчикам потребуется работать как минимум 30 лет.

Напомним, активы холдинга "Макфа" были национализированы весной прошлого года и сейчас находятся под управлением ООО "РСХБ-Финанс".

Уточнения

Мировое соглашение (мировая сделка) — это двусторонняя или многосторонняя сделка, стороны которой (или их представители) завершают гражданский спор.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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