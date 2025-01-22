Экс-владельцы Макфы перечислили 5 млн руб. суду для мирового соглашения

Экс-владельцы холдинга "Макфа" перечислили 5 миллионов рублей Центральному районному суду Челябинска.
Эти средства были переведены по запросу Генеральной прокуратуры в качестве подтверждения их намерений заключить мировое соглашение, сообщает URA.RU.
Они предложили мировое соглашение на сумму 20 миллиардов рублей. Генпрокуратура настаивает на возврате всей суммы и признании вины. Экспертиза выявила, что доходы Юревича и Белоусова за последние 20 лет составили 9,8 миллиарда рублей.
Чтобы вернуть средства, ответчикам потребуется работать как минимум 30 лет.
Напомним, активы холдинга "Макфа" были национализированы весной прошлого года и сейчас находятся под управлением ООО "РСХБ-Финанс".
Мировое соглашение (мировая сделка) — это двусторонняя или многосторонняя сделка, стороны которой (или их представители) завершают гражданский спор.
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