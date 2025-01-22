В Финляндии выставили на торги конфискованную турбазу россиян

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финская служба приставов разместила на продажу базу отдыха, принадлежащую группе россиян.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

Информация об этом опубликована изданием 47news, которое также отметило, что собственники имущества не получили никаких уведомлений от финских властей.

История этой базы интересна: до 2013 года она представляла собой детский лагерь, находящийся на живописном берегу озера Раталахти. Потом шесть россиян приобрели это место почти за полмиллиона евро. Они преобразовали комплекс, состоящий из десяти корпусов, в турбазу, которая находилась под управлением компании "К-Визит". Эта компания также владеет несколькими гостиницами в Санкт-Петербурге и Токсово. Клавдия Лузан, 76-летняя глава "К-Визит" и одна из владельцев, является известной личностью для многих жителей Токсово.

В разговоре с журналистом Клавдия Лузан подтвердила, что база отдыха — это "наша собственность". Однако, она выразила недовольство тем, что финские власти не уведомили их о решении о продаже.

Ранее на турбазе отдыхали гости, но затем началась пандемия, что породило закрытие границ. После их открытия собственники имели возможность приезжать лишь несколько раз, так как вскоре границы вновь стали закрытыми.

Лузан отметила, что оценить размер долга сейчас сложно, хотя, возможно, он связан с оплатой электричества. Она добавила, что в настоящее время никакого диалога с финскими властями не ведется, и о предстоящих торгах они даже не знали.

Уточнения

Туристская база (сокр. турбаза; пансионат) — отдельное строение либо их комплекс для размещения, организации питания и культурно-бытового обслуживания туристов.





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