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Новые суммы пособий в России — что изменится с 1 февраля

2:04
Экономика

С начала февраля 2025 года в России планируется увеличение социальных выплат, которые охватят многие категории граждан, включая семьи с детьми, инвалидов и пенсионеров.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Материнский капитал на рождение первого ребенка вырастет на 7,3 процента, что составит 676 тысяч 398 рублей. Для второго и последующих детей сумма материнского капитала достигнет почти 894 тысяч рублей. Эти средства можно будет использовать на приобретение новой квартиры, строительство жилого дома или оплату образовательных услуг для детей, сообщает "Царьград".

Пособие при рождении ребенка увеличится до 26,4 тысячи рублей. При рождении двойни или тройни пособие будет начисляться на каждого новорожденного.

Все пособия для льготников, инвалидов и пенсионеров будут пересчитаны с учетом нового минимального размера оплаты труда (МРОТ), который теперь составляет 22,4 тысячи рублей. Также ожидается увеличение ежегодной доплаты за уход за пенсионерами старше 80 лет.

Работающие пенсионеры впервые с 2016 года получат повышение пенсии в равной степени с неработающими, что стало возможным благодаря новой индексации. Ранее пенсия этой группы граждан пересчитывалась только на основе роста пенсионных баллов, которые составляют около 300 рублей за год.

Наконец, с февраля 2025 года люди с инвалидностью получат возможность самостоятельно выбирать и приобретать технические средства реабилитации через госзакупки или с использованием электронного сертификата.

Расходы на такие средства, понесенные в 2024 году, будут компенсированы Социальным фондом России.

Уточнения

Посо́бие — одна из форм материального обеспечения населения государства, страны (край, регион), населённого пункта или какой то категории их жителей (учащиеся, женщины, безработные и так далее).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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