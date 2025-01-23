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Турэксперт Горин рассказал, как новые тарифы помогают туристам сэкономить

Невозвратные тарифы: туристы могут экономить до 30% на проживании в отелях
1:21
Экономика

С 2025 года российские отели начали предлагать туристам новый формат бронирования — невозвратные тарифы. По словам экспертов, это позволит клиентам сэкономить до 30% на проживании, но потребует тщательной организации поездок.
Законопроект уже одобрен правительством, несмотря на разногласия с Роспотребнадзором. Такие тарифы дают туристам возможность платить меньше за номер при отказе от права на бесплатную отмену бронирования. Это общемировая практика, и теперь она внедрена и в России.

Туризм
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туризм

Дмитрий Горин, эксперт туриндустрии, отметил, что система невозвратных тарифов может сдерживать рост цен на фоне инфляции. В случае непредвиденных обстоятельств, таких как болезнь или чрезвычайная ситуация, отели обязаны предоставлять исключения, но эти детали будут прописаны в подзаконных актах.

Отели поддерживают инициативу, ведь невозвратные тарифы помогут им компенсировать расходы на незаселенные номера. Туристы же смогут выбирать между возвратными тарифами с высокой стоимостью и более доступными, но без права на возврат.

Эксперты советуют учитывать все риски и рассматривать покупку страховки, чтобы защитить себя от неожиданных изменений планов.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Человека, совершающего такое путешествие, называют «туристом», «путешественником», «посетителем». Сферы экономики, которые охватывают коммерческую деятельность организаций, в основном связанных с туризмом, относят к отраслям туризма, например, бюро путешествий и другие услуги бронирования.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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