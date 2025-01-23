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Названы необычные способы вложений для сохранения и приумножения капитала

Шотландский котенок за 30 тысяч: как заработать на случайностях
1:30
Экономика

Эксперты рассказали, как нестандартные инвестиции могут приносить ощутимую прибыль. Речь идет об арт-рынке, антиквариате, редких коллекционных предметах и даже домашних питомцах. Такие вложения становятся альтернативой привычным акциям и валютам, особенно в условиях экономической нестабильности.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Деньги

Произведения искусства, как показывают исследования, часто растут в цене в периоды высокой инфляции. К примеру, картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира" была продана на аукционе за рекордные 450 миллионов долларов. А антикварная ваза династии Цин принесла владельцу 83 миллиона.

Однако инвестиции в антиквариат требуют глубоких знаний: цена вещи зависит от редкости, возраста и истории предыдущих владельцев. Даже такие необычные объекты, как старые елочные игрушки, могут быть проданы за тысячи рублей из-за своей редкости.

Интересные примеры встречаются и в повседневной жизни. Так, шотландский вислоухий котенок, изначально отданный бесплатно, был перепродан за 30 тысяч рублей. Подобные случаи показывают, что внимательность и знания в специфической области могут стать основой успешных вложений.

Эксперты подчеркивают: такие инвестиции редко приносят быстрый доход, но они помогают сохранить капитал на долгосрочную перспективу.

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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