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Продажи шампанских вин снижаются из-за глобального кризиса

Глобальное уныние: производители шампанского фиксируют спад продаж
1:12
Экономика

Продажи французского шампанского стремительно сокращаются. По данным The Guardian, объем поставок в 2024 году снизился на 9,2%, составив 271,4 млн бутылок. Виноделы связывают спад с глобальной экономической нестабильностью, политическими конфликтами и изменением потребительских привычек.

Два бокала шампанского
Фото: commons.wikimedia.org by Myriam Zilles, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Два бокала шампанского

Ключевые рынки, такие как Франция и США, теряют интерес к премиум-напиткам. Поколения Z и миллениалы выбирают здоровый образ жизни, а бэби-бумеры меньше тратят на вино.

На фоне конкуренции с более дешевыми аналогами, такими как итальянское просекко и английские игристые вина, рынок шампанского переживает крупнейший кризис за последние два десятилетия.

Дополнительный удар нанес неурожай 2024 года, вызванный климатическими изменениями. Заморозки и влажная погода нанесли ущерб виноградникам региона Шампань. Несмотря на трудности, производители готовятся к будущему, сохраняя стандарты качества и ищут новые рынки.

Уточнения

Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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