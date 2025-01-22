Продажи шампанских вин снижаются из-за глобального кризиса

Продажи французского шампанского стремительно сокращаются. По данным The Guardian, объем поставок в 2024 году снизился на 9,2%, составив 271,4 млн бутылок. Виноделы связывают спад с глобальной экономической нестабильностью, политическими конфликтами и изменением потребительских привычек.
Ключевые рынки, такие как Франция и США, теряют интерес к премиум-напиткам. Поколения Z и миллениалы выбирают здоровый образ жизни, а бэби-бумеры меньше тратят на вино.
На фоне конкуренции с более дешевыми аналогами, такими как итальянское просекко и английские игристые вина, рынок шампанского переживает крупнейший кризис за последние два десятилетия.
Дополнительный удар нанес неурожай 2024 года, вызванный климатическими изменениями. Заморозки и влажная погода нанесли ущерб виноградникам региона Шампань. Несмотря на трудности, производители готовятся к будущему, сохраняя стандарты качества и ищут новые рынки.
Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион.
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