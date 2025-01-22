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Женщины с именем Елена стали лидерами по покупке квартир в 2024 году

Женщины с именем Елена возглавили рейтинг покупательниц квартир
1:09
Экономика

Эксперты аналитического агентства составили необычный рейтинг покупательниц жилья по итогам 2024 года. В топе оказались Елены — их доля среди всех сделок составила 7,3%. Второе место заняли Ольги (6,2%), а замкнули тройку Натальи с результатом 5,1%.

Уборка в квартире
Фото: Freepik by rawpixel.com
Уборка в квартире

Специалисты отметили, что эти имена популярны среди женщин поколения Икс — тех, кто родился в 1970-х годах. Сейчас эта группа составляет основную часть платежеспособной аудитории на рынке недвижимости.

Среди предпочтений Елен — квартиры комфорт- и бизнес-класса, популярные районы: Даниловский, Хорошево-Мневники и Очаково-Матвеевское. Кроме того, Татьяны, которые вошли в топ-5, чаще выбирали элитное жилье.

В последние годы мужчины и женщины покупают недвижимость на равных, но доля сделок с участием женщин составила 47,4%.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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