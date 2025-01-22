В России ввели беспошлинный ввоз картофеля

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России ввели льготу на импорт картофеля, освободив его от уплаты пошлин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картофель

Эта мера направлена на то, чтобы обеспечить отечественный рынок в межсезонье, сообщили в Минсельхозе URA. RU:

"Для дополнительного обеспечения отечественного рынка в межсезонье принято решение об установлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз в Россию импортного картофеля объемом до 150 тысяч тонн".

Ранее Росстат назвал картофель самым подорожавшим продуктом питания в стране. Государство планирует в 2025 году расширить площади под картофель на семь тысяч гектаров, что увеличит общие площади, занятые этой культурой, на 2,3%.

Решение о введении беспошлинного импорта связано со снижением урожайности картофеля в 2024 году из-за возвратных заморозков весной, засухи и обильных осадков. Однако, несмотря на эти трудности, прошлогодний урожай картофеля составил 7,2 миллиона тонн, что соответствует среднемноголетним значениям. В Минсельхозе подчеркнули, что сельское хозяйство в России продолжает развиваться, несмотря на все сложности.

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения.



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