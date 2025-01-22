Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модный трюк от Рогова: как носить шорты зимой?
Новая гипотеза бросает вызов традиционным представлениям о генетическом коде
Уют без лишних затрат: 11 способов улучшить вид из окна не выходя из дома
Можно ли заболеть от переохлаждения: ответ иммунолога
Выбирай гардероб с умом: названы 5 самых трендовых цветов 2025 года
В Чехии частная собственность на землю может быть изъята под военные нужды
Веганам на заметку! Модное растительное мясо опаснее, чем вы думаете
Почему люди с хорошей памятью часто забывают подробности волнительных событий
Самый маленький вид кошек: невероятное открытие из глубины веков

В России ввели беспошлинный ввоз картофеля

1:16
Экономика

В России ввели льготу на импорт картофеля, освободив его от уплаты пошлин.

Картофель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофель

Эта мера направлена на то, чтобы обеспечить отечественный рынок в межсезонье, сообщили в Минсельхозе URA. RU:

"Для дополнительного обеспечения отечественного рынка в межсезонье принято решение об установлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз в Россию импортного картофеля объемом до 150 тысяч тонн".

Ранее Росстат назвал картофель самым подорожавшим продуктом питания в стране. Государство планирует в 2025 году расширить площади под картофель на семь тысяч гектаров, что увеличит общие площади, занятые этой культурой, на 2,3%.

Решение о введении беспошлинного импорта связано со снижением урожайности картофеля в 2024 году из-за возвратных заморозков весной, засухи и обильных осадков. Однако, несмотря на эти трудности, прошлогодний урожай картофеля составил 7,2 миллиона тонн, что соответствует среднемноголетним значениям. В Минсельхозе подчеркнули, что сельское хозяйство в России продолжает развиваться, несмотря на все сложности.

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Еда и рецепты
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе Аудио 
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела
Красота и стиль
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела Аудио 
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Садоводство, цветоводство
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Последние материалы
Выбирай гардероб с умом: названы 5 самых трендовых цветов 2025 года
В России ввели беспошлинный ввоз картофеля
В Чехии частная собственность на землю может быть изъята под военные нужды
Веганам на заметку! Модное растительное мясо опаснее, чем вы думаете
В США рассказали о плане Трампа по "запечатыванию" внешних границ страны
Почему люди с хорошей памятью часто забывают подробности волнительных событий
Самый маленький вид кошек: невероятное открытие из глубины веков
План побега из Украины сработал: мужчина пошёл воевать за ВСУ, чтобы сдаться в плен русским солдатам
Лайфхак для женщин, которые любят бегать по вечерам: американка тренируется с юмором
Эти продукты помогают вам оставаться энергичными весь день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.