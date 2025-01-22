Игорь Балынин спрогнозировал рост доходов работников малого и среднего бизнеса на 20%

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно прогнозу кандидата экономических наук и доцента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игоря Балынина, доходы сотрудников малого и среднего бизнеса в ближайшие шесть лет вырастут на 20% быстрее, чем темпы роста валового внутреннего продукта.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Форум

Этот рост связан с разнообразными мерами финансовой поддержки со стороны государства, которые включают в себя предоставление субсидий, уменьшение налогового бремени и послабления по уплате страховых взносов, сообщает Moneytimes.ru.

В 2024 году увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства в России на 200 тысяч, что подчеркивает высокий интерес как со стороны федеральных, так и региональных властей к развитию сектора МСП.

Проблемы, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия, могут варьироваться в зависимости от особенностей их деятельности.

Ключевым фактором успеха бизнеса является эффективность финансового управления. Несмотря на новые вызовы времени, малое и среднее предпринимательство в России продолжает свою динамику развития, благодаря государственной поддержке и способности предпринимателей адаптироваться к меняющимся условиям.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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