Красной икре — красную цену: почему икра дешевеет

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Красная икра в России демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению стоимости. По информации, предоставленной Рыбным союзом, на четвёртой неделе января цены на этот деликатес оказались на 10% ниже, чем в декабре, и на 15-20% ниже ноябрьских показателей.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красная икра

Как пояснил председатель Рыбного союза Александр Панин, организация отмечает очередное падение цен на икру лососевых рыб всех видов. В качестве индикатора стоимости выступает цена продукции в крупнейшей специализированной сети. Согласно этим данным, килограмм икры горбуши реализуется по цене от 8 до 10,6 тысяч рублей, кеты — по 9,8 тысяч рублей, кижуча — по 11,6 тысяч рублей, а нерки — по 9,6 тысяч рублей.

В Рыбном союзе также сообщили, что годовое потребление красной икры в России составляет порядка 12-14 тысяч тонн. Однако, с учётом изменения цен, в 2024 году показатель потребления задержался на уровне 10-11 тысяч тонн.

Ранее, в декабре, руководитель Рыбного союза уже сообщал о снижении цен на красную икру с середины ноября и предполагал, что после новогодних праздников стоимость этого продукта уменьшится ещё на 10%. Он также подчеркивал, что в период активных продаж на прилавках представлена солёная икра, в то время как после праздников в продажу поступает уже солёно-мороженая, вкусовые качества которой несколько уступают свежему продукту, что также отражается на её цене. По его словам, это естественный процесс, влияющий на стоимость продукта.

Уточнения

Деликате́с — это, как правило, редкий или дорогой продукт питания, который считается очень желанным, изысканным или особенно отличительным в данной культуре.



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