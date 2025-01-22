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Минстрой РФ планирует изменить систему оплаты за отопление — мнение эксперта

Экономика

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ планирует сделать оплату отопления по фактическому потреблению приоритетной.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Новое постановление, которое вступит в силу с 1 марта, запретит регионам, оплачивающим отопление по факту, переходить на равномерное распределение платежей.

Эксперт Народного фронта Павел Склянчук считает, что равномерная оплата не соответствует логике. Белолипецкий Сергей, директор Ассоциации ТСЖ Московской области, в разговоре с NewsInfo.Ru обратил внимание на сложность понимания оплаты по факту. 

"Если есть нарушения, проверяйте, у вас есть жилищная инспекция, отделы ЖКХ, министерства, — сказал он. — Вместо этого вы ленитесь и занимаетесь тем, что ни к чему вас не обязывает: давайте сделаем счастье людям за их счет".

Равномерные платежи позволяют планировать бюджет. Резкое увеличение платежей зимой ударит по малообеспеченным гражданам. Инфляция и рост цен уже оказывают давление на семейные бюджеты.

Белолипецкий выразил надежду на пересмотр инициативы, подчеркнув, что потребители должны иметь возможность выбирать предпочтительный способ оплаты.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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