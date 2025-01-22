Палки в колёса вставляет России именно она — мнение эксперта о теневой экономике

2:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Теневая экономика — серьезная проблема государства. Из-за теневых практик государственный бюджет недополучает средства, что мешает стабильному социально-экономическому развитию страны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, в интервью Pravda. Ru рассказал о том, какие отрасли экономики наиболее подвержены теневым практикам в России и какие меры предпринимаются со стороны государства.

По словам эксперта, торговля, сфера услуг, сдача в аренду недвижимости, производство — наиболее "уязвимые" отрасли экономики. И многие, кто работает в этих сферах, уклоняются от уплаты налогов. Для государственного бюджета и налоговой системы страны последствия серьезные.

"Политически это очень тонкие области, потому что только их тронь, и огромная масса людей, десятки миллионов, из лоялистских настроений к власти скатится в оппозиционное", — отмечает Колташов.

Чтобы "не наломать дров на нижних этажах", как объясняет эксперт, государство ведет борьбу на "верхних этажах" — проверяет работу губернаторов в регионах:

"Замена губернаторов, которая у нас идет с 2016 года по нарастающей, практически во всех регионах приводила к росту собираемости налогов. Новый губернатор не связан с местной элитой, а значит, "инструменты" теневых практик ослабевают в регионе. И все эти предприятия, которые раньше позволяли себе работать нелегально, начинают легализовываться. Их больше никто не прикрывает, от них требуют соблюдения закона".

На "нижних этажах" достаточно эффективной мерой стало введение налога на самозанятость. Есть результаты: люди стараются легализовать свою деятельность. Согласно информации ФНС, более 12 млн самозанятых зарегистрировано в России, за время действия специального налогового режима начисленные налоги составили более 219 млрд руб.

Уточнения

Тенева́я эконо́мика — экономическая деятельность, скрываемая от общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта.



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