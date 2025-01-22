Вот как успешно сэкономить на отоплении с помощью кондиционера: новое решение

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты нашли нестандартный, но эффективный способ экономии на отоплении — использование кондиционера.

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en Кондиционер

По словам специалистов, инверторные кондиционеры позволяют значительно сократить расходы на обогрев. Это связано с их высокой эффективностью, измеряемой через показатель SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), который определяет количество тепла, которое можно получить из одного киловатта электричества.

Так, стандартный обогреватель производит всего один киловатт тепла из одного киловатта электроэнергии, тогда как инверторный кондиционер может выдать до 4-5 киловатт тепла. Это значительно повышает эффективность отопления.

Преимущество инверторных кондиционеров заключается в их способности точно поддерживать заданную температуру, что способствует не только экономии энергии, но и снижению износа устройства, а также их более тихой работе, пишут "БелНовости".

Эксперты также рекомендовали устанавливать температуру в помещении на уровне 20-22 градуса днём и 18-20 градусов ночью для оптимальной экономии электроэнергии.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.

