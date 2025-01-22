Великобритания рискует попасть в долговую спираль смерти

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио выразил серьёзную озабоченность относительно будущего Великобритании.

Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ Флаг Великобритании

Он предупредил, что рост расходов на обслуживание существующих долгов в сочетании с необходимостью привлекать новые займы по более высоким процентным ставкам может привести страну к "долговой спирали смерти".

По данным Financial Times, в последние месяцы доходность десятилетних государственных облигаций Великобритании значительно возросла, достигнув уровня, не виданного с 2008 года. Это также сопровождалось увеличением объёма размещения этих ценных бумаг.

Как отметил Далио, ситуация выглядит как начало долговой спирали, в которой для обслуживания долгов потребуется либо увеличивать заимствования, либо сокращать другие расходы, либо повышать налоги.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



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