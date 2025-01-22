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Китай нарастил закупки угля у всех поставщиков, кроме России

0:48
Экономика

В 2024 году Китай закупил 543 миллиона тонн угля, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Как сообщает Bloomberg, Пекин значительно увеличил объёмы поставок угля от всех поставщиков, за исключением России.

Гора угля
Фото: Wikipedia by jpmueller99, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гора угля

Австралийский уголь был закуплен на 60% больше, а объём поставок из Монголии вырос на 19%. Это указывает на стремление Китая диверсифицировать источники угольных поставок.

Стоит отметить, что параллельно с увеличением закупок угля Китай в 2024 году повысил импорт российской нефти на 1,3%, достигнув 108,47 млн тонн, по сравнению с 2023 годом.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.

Уголь (ископаемый уголь) — осадочная порода, полезное ископаемое, ценнейший вид топлива и сырьё для химической, и не только, промышленности.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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