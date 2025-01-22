Эксперт объяснил укрепление рубля и дал прогноз на будущее

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью "Ридусу" объяснил укрепление рубля, которое наблюдается на фоне инаугурации Дональда Трампа.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

По мнению эксперта, данный рост — это скорее конъюнктурное колебание, вызванное спекуляциями на валютном рынке, чем долгосрочная тенденция.

Беляев подчеркнул, что в перспективе рубль будет ослабевать, хотя возможны краткосрочные укрепления. Экономист отметил, что курс валюты напрямую зависит от состояния экономики и национальной валюты.

Прогнозы на будущий год предполагают, что экономический рост в России не превысит 2%, согласно оценкам Центробанка и Минэкономразвития РФ.

Уточнения

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