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Эксперт объяснил укрепление рубля и дал прогноз на будущее

0:44
Экономика

Финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью "Ридусу" объяснил укрепление рубля, которое наблюдается на фоне инаугурации Дональда Трампа.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

По мнению эксперта, данный рост — это скорее конъюнктурное колебание, вызванное спекуляциями на валютном рынке, чем долгосрочная тенденция.

Беляев подчеркнул, что в перспективе рубль будет ослабевать, хотя возможны краткосрочные укрепления. Экономист отметил, что курс валюты напрямую зависит от состояния экономики и национальной валюты.

Прогнозы на будущий год предполагают, что экономический рост в России не превысит 2%, согласно оценкам Центробанка и Минэкономразвития РФ.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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