Неожиданный спад нефтеотгрузок из Усть-Луги: российская нефть перестала поступать на рынки

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

В последний месяц в российском порту Усть-Луга, который является важным звеном для отгрузки нефти на Балтийском море, было зафиксировано резкое снижение объёмов экспорта.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

Как сообщает Bloomberg, данные порталов по отслеживанию судов свидетельствуют о том, что в декабре из запланированных 14 партий нефти было отгружено лишь восемь, а в январе поставки происходят с темпом почти в два раза меньшим, чем обычно. По прогнозам, объём отгрузок в этом месяце может стать наименьшим с июля 2021 года.

Это падение вызывает вопросы относительно реальных объёмов нефтяных поставок из России и возможного влияния на них международных санкций. Согласно агентству, погодные условия не могут объяснить такие изменения, а связывать этот спад с недавними атаками украинских беспилотников также не имеет смысла.

Эксперты предполагают, что причина такого замедления поставок может скрываться в последствиях последних ограничений, наложенных на российскую нефть. Один из возможных факторов — это простой танкеров, которые не могут выполнить рейсы из-за перебоев с логистикой, что напрямую сказывается на объёмах поставок нефти из ключевого российского порта.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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